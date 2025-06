O piloto Dinarte Nóbrega teve ontem, na Rampa do Monte, a segunda vitória em quatro provas da temporada.

‘Dinarte volta a ganhar’. A manchete do JM Desporto, de hoje, destaca assim a prestação de registo do campeão regional que esteve imparável entre vários nomes sonantes.

A seleção de Portugal disse ontem adeus ao Europeu, ao cair nos ‘quartos’ frente aos Países Baixos, é outro destaque nesta edição.

O reforço do Marítimo com quatro guarda-redes e, no Nacional, a transferência de Luís Esteves para o Gil Vicente, são outras notícias em foco no noticiário desportivo do JM.