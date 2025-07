Dinarte Nóbrega venceu este sábado a Rampa Regional do Porto da Cruz / CS Marítimo, tendo sido o mais rápido em três das quatro subidas oficiais.

Gregório Faria, segundo da geral, fez o melhor tempo da primeira subida, mas o campeão regional em título acabou por resgatar a liderança nas tentativas seguintes, sempre com um andamento altamente veloz que valeu tempos abaixo dos quatro minutos por subida.

Feitas as contas da geral, Dinarte Nóbrega venceu com um registo de 07:55.496 no combinado das duas melhores subidas, seguido de Gregório Faria (+00:06.451) e de Luís Escórcio (+00:08.777).