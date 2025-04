O Clube Naval do Funchal anuncia a realização da 1.ª edição do Madeira FireFighter Challenge, a ter lugar no próximo dia 24 de maio de 2025, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal na Nazaré.

Esta competição é dedicada exclusivamente aos bombeiros — profissionais e voluntários — e pretende colocar à prova a resistência, destreza e espírito de equipa dos participantes, em desafios que simulam situações reais do seu quotidiano operacional.

O evento surge na continuidade da estreia do ‘Madeira Firefighter – Face OFF’, realizada em 2024 no âmbito dos Madeira Games, onde a forte adesão e o espírito competitivo demonstraram a relevância de uma prova exclusivamente dedicada a esta classe profissional. A primeira edição consagrou os Capacetes Negros (Bombeiros Sapadores do Funchal) como dupla vencedora geral, com destaque também para as equipas Anna’s Team (feminina) e Vintage (mista).

“Este novo desafio de 2025 representa um passo natural na valorização e promoção da atividade dos bombeiros, reconhecendo a sua importância na comunidade e reforçando a importância do treino funcional como ferramenta de preparação física para forças especiais”, considera a organização.

Regulamento e Inscrições

A prova será disputada em duplas, com um percurso composto por duas provas técnicas e duas não técnicas.

Todos os participantes deverão competir com o seu Equipamento de Proteção Individual (EPI) urbano, incluindo Arica, sendo obrigatória a sua utilização em todas as fases da prova.

As inscrições estão oficialmente abertas, com um custo de 50,00 euros por dupla (25,00 euros por elemento). O regulamento completo já se encontra disponível através dos canais oficiais do Clube Naval do Funchal.

Prémios

Serão atribuídos prémios aos três melhores tempos nas categorias masculina e feminina, bem como distinções especiais como o prémio “Espírito de Equipa”.