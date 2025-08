As cerimónias fúnebres de Jorge Costa, que morreu hoje aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, vão começar na quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, anunciou hoje o FC Porto, clube representado pelo ex-futebolista.

“Respeitando a vontade expressa pela família, o FC Porto informa que as cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa decorrerão a partir das 15:00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. A esta hora serão abertas as portas para que os sócios, adeptos e público em geral possam prestar homenagem ao lendário capitão do FC Porto”, lê-se numa nota divulgada na página oficial dos ‘dragões’ na Internet.

As homenagens no recinto do FC Porto vão prolongar-se até às 22:00, sendo que, de acordo com fonte próxima do malogrado dirigente, a missa de corpo presente decorrerá na quinta-feira, na Igreja de São João Baptista da Foz do Douro, antes da romagem ao Cemitério de Agramonte.