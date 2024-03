O Nacional venceu ontem o líder Santa Clara, nos Açores, e está agora a cinco pontos da subida direta à I Liga, destaca o JM Desporto na edição de hoje. ‘Agarrados ao sonho’ é o título ilustrado com um momento do jogo.

Na I Liga, Benfica venceu o Casa Pia por um golo. Um ‘Triunfo com serviços mínimos’ ao contrário do que aconteceu em Alvalade, onde os ‘leões’ venceram o Boavista por 6-1. ‘Hat-trick de Gyokeres abre caminho a goleada’, destaca assim o JM, a prestação do Sporting.

Outros destaques. ‘João Pedro Mendonça reeleito’ na presidência da Associação dos Médicos e Enfermeiros de Futebol (AMEF), e ‘Amigas falham paly-off’ do campeonato de basquetebol. Estes são os títulos da capa, há mais para ler no interiro do JM sobre a jornada desportiva.