MADEIRA Meteorologia
Adrenalina do Trial 4x4 este fim de semana em São Vicente

    Adrenalina do Trial 4x4 este fim de semana em São Vicente
    Ribeira de São Vicente acolhe evento no sábado, a partir da 19h00 e no domingo a partir das 15h00.
21 Agosto 2025
15:00
Teve lugar, ontem, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente, a apresentação oficial do Trial 4x4, prova integrada no Troféu Verde, que tem como objetivo a promoção da sustentabilidade ambiental, e no Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4.

A organização do evento está a cargo do Clube Desportivo Nacional e da XAdventure, decorrendo a competição no cenário único da Ribeira da Vila de São Vicente. A pista foi desenhada para proporcionar espetáculo e resistência, contando com a participação de 16 equipas.

No uso da palavra, o vice-presidente da Câmara Municipal, Fernando Góis, destacou a importância do evento, que tem vindo a crescer fruto das parcerias estabelecidas ao longo dos anos, sendo hoje um marco com relevância económica e sociocultural, além de constituir um ponto de encontro para os amantes do desporto motorizado. O autarca deixou um reconhecimento especial ao Clube Desportivo do Estreito, pelo trabalho desenvolvido em edições anteriores, que permitiu ao evento alcançar o prestígio atual. Expressou ainda gratidão a todos os que colaboraram ao longo destes anos, com um agradecimento particular ao Clube Desportivo Nacional, que aceitou o desafio de organizar a prova, e ao Sr. José Canha, pela sua dedicação à promoção do desporto motorizado em São Vicente.

O programa arranca no dia 23 de agosto, pelas 19h00, com o Prólogo para todas as classes. Segue-se, às 21h00, a realização da primeira Manga de Resistência, com a duração de uma hora para as classes Super Proto e Proto, e de 30 minutos para a classe Promoção.

No dia 24 de agosto, pelas 15h00, terá lugar a segunda Manga de Resistência, com duas horas de duração para as classes Super Proto e Proto, e uma hora para a classe Promoção. A entrega de prémios está agendada para as 19h00.

Este evento, o maior do género na Região e com forte repercussão a nível nacional e internacional, assume-se como um marco de destaque no calendário local, assinalando também o arranque oficial das Festas de São Vicente 2025.

