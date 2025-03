A Casa do Povo de São Roque do Faial promove, no dia 27 de março, às 14h30, o XIV Encontro de Teatro Sénior, uma iniciativa que assinala o Dia Mundial do Teatro e destaca a importância da expressão dramática na vida dos idosos.

O evento contará com a participação do Grupo de Teatro da Casa do Povo de Santana, do Grupo de Teatro do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz e de um grupo do Centro de Dia/Lar de Idosos de Santana, além do grupo do Centro de Convívio da Casa do Povo de São Roque do Faial.

“Ao prazer da atuação junta-se o da relação com o outro e da partilha, estimulando o ator enquanto ser social”, realça a organização, sublinhando o papel do teatro no bem-estar dos mais velhos.

No final do encontro, serão entregues troféus e certificados de participação, seguindo-se um lanche-convívio entre os grupos. O evento é aberto ao público.