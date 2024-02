Faleceu na manhã de hoje, no Porto, aos 34 anos, a bailarina Mickaella Dantas, nascida a 02 de agosto de 1989 em Cruzeta, no Rio Grande do Norte, vítima de doença prolongada.

A bailarina integrou o elenco da companhia Dançando com a Diferença no ano de 2011, a convite de Henrique Amoedo.

Mickaella Dantas atualmente colaborava com a Wamãe - Antropologia Pública e era assistente da direção artística da Dançando com a Diferença, conjuntamente com José Gregório Rojas. Mantendo também colaborações com outros artistas em Portugal e no estrangeiro.

“Mickaella Dantas, que nos deixou, o seu profissionalismo e competência ficarão sempre como um exemplo. Não somente pela sua dança, mas também pela sua garra e forma de ser e estar no mundo. Abriu muitas portas, criou novos caminhos e gerou oportunidades para muitos bailarinos que, atualmente, talvez nem a conheçam. O cancro que conheceu de perto aos 11 anos e que em diferentes momentos habitou o seu corpo, desta vez, tirou-a de nós, levando a sua dança”, referiu Henrique Amoedo, diretor da Dançando com a Diferença.