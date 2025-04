O livro ‘Arquivos deslocados, Arquipélago da Madeira’, de L. S. Ascensão de Macedo, foi distinguido com prémio ALA 2024, pela Associação Latino-americana de Arquivos (ALA).

A informação foi avançada ao JM pelo autor do livro, que adianta que o prémio, que reconhece a excelência nas investigações arquivísticas no espaço ibero-americano, será formalmente entregue durante o XI Congresso de Archivología del Mercosur, a ter lugar entre 17 e 19 de setembro deste ano, na cidade de La Paz, Bolívia.

Iniciativa que decorre no âmbito das comemorações do bicentenário da independência daquele país.

Refira-se que L. S. Ascensão de Macedo é investigador integrado no Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, é também Chefe de Divisão de Arquivo Geral e Planeamento na Direção Regional do Orçamento e Tesouro (Secretaria Regional das Finanças) do Governo Regional da Madeira e docente convidado da Universidade Autónoma de Lisboa.

Integra várias organizações internacionais de referência no campo da arquivística, como o Grupo de Peritos para o Património Arquivístico Partilhado (EGSAH, sigla em inglês) do Conselho Internacional de Arquivos (ICA), o Grupo de Peritos RIBEAU-ALA e o Grupo de Trabalho para a História da Arquivística Ibero-americana da ALA. É ainda vogal do capítulo ibérico da ISKO e da delegação regional da Madeira da BAD.

A obra, que resulta da tese de doutoramento de Ascensão de Macedo defendida em 2022 na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi avaliada summa cum laude por unanimidade.

O estudo, editado pela Colibri na prestigiada coleção Ciência da Informação n.º 20 e coordenado pelo Professor Doutor Carlos Guardado da Silva, aborda, de forma inovadora em Portugal, o fenómeno dos arquivos deslocados. Foca-se nos fundos arquivísticos da Madeira removidos para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo no final do século XIX, explorando as questões de representação e restituição dos mesmos.

A obra foi financiada pelos fundos da FCT ao Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este trabalho faz uma contribuição significativa para o entendimento e reflexão sobre o património arquivístico da Madeira no plano internacional, alinhando-se com temas atuais como a justiça patrimonial, a justiça social e o direito de acesso à informação.