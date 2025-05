As famílias dos músicos que integram os NAPA, banda madeirense que conseguiu o apuramento ontem para a final da Eurovisão, expressaram, em entrevista ao enviado especial da rádio JM FM a Basileia, Marco Antonio Ribeiro, a alegria e orgulho pela conquista dos filhos.

Lília e João Paulo Gomes, pais de Guilherme e Lourenço estavam ansiosos por, dentro de poucas horas, estarem pessoalmente com os filhos, após a atuação em Basileia. “É uma emoção muito grande. Acreditamos sempre, mas entre acreditar e depois acontecer é outra dimensão”, admitiu a mãe dos músicos.

Os pais têm acompanhado todo o percurso dos filhos nesta aventura e, apesar de se sentirem confiantes, admitiram que no espetáculo da Eurovisão é “muito diferente”, “as outras atuações foram mais espetáculo e visual, a nossa é mais sentida do que visual e espetáculo. É uma música muito bonita, com muito impacto, mas não sabíamos se tocava em todas as pessoas. Fiquei apreensiva”, disse Lídia.

Já João Paulo Gomes sustentou que “foi muito bom”, até porque, “passar à final serviu calar as pessoas que começaram logo de início a dizer mal de uma música extraordinária, com uma melodia muito bem feita”.

Os pais de Francisco, Fátima e Eduardo Sousa comentaram, por seu turno, que “vimos que Portugal não acredita muito nesta canção, mas tem um conteúdo brilhante principalmente para quem sente na pele tem de se afastar de casa, da família e as saudades que sentem de casa”, como salientou a mãe. Já o pai não teve dúvidas de que foi uma atuação “espetacular. Tínhamos fé que passássemos à final e hoje 13 de maio, tivemos Nossa Senhora connosco. Foram maravilhosos”.

Paulo Góis, pai do Diogo, também não escondia o seu orgulho. “É muito importante para a Região. Temos músicos bons e até a nível nacional, esta vitória foi muito importante para chamar a atenção de todos aqueles que estão ligados à música. Está tudo dito”.