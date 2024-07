Para assinalar o Dia da Cidade do Funchal, o executivo, liderado por Cristina Pedra, preparou um espetáculo a acontecer no auditório do Jardim Municipal, no Funchal, subordinado ao tema ‘Coração Na Boca’.

Realiza-se a partir das 21 horas do dia 20 de agosto e reunirá, em palco, dezanove talentos madeirenses, a saber: João Borsch, Mela, Elisa, Tiago Sena Silva, Guilherme Gomes, Marco Olival e Diana Duarte, estes da parte dos cantores.

