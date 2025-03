A estilista madeirense Fátima Lopes revelou no passado sábado a sua coleção Primavera/Verão 2025 no Palácio de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda. Inspirada no tema ‘Bosque Encantado’, a coleção transportou os convidados para um universo de fantasia e sensualidade, com propostas sofisticadas a unir o místico ao natural.