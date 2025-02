A Dançando com a Diferença anunciou este domingo uma nova etapa no seu percurso: a abertura das suas atividades formativas a diferentes públicos.

Henrique Amoedo, da direção artística, explica que esta decisão surge do desejo de ampliar o impacto da dança inclusiva, permitindo que mais pessoas possam experienciar o potencial transformador da arte.Com esta abertura, qualquer pessoa interessada – independentemente da idade, experiência ou condição – poderá participar nestes processos, com o elenco de intérpretes da companhia de dança, explorando novas formas de expressão e movimento num ambiente acessível e acolhedor.

Os primeiros workshops abertos são ‘Método Dança – Educação Física’ e ‘Dança e Filosofia: Ética, Raízes e Horizontes do Presente Frágil’. O custo para participação em cada ação é de 20 euros, sendo que as aulas acontecem no Estúdio Dançando com a Diferença, no Armazém do Mercado, no Funchal.

Refira-se que o ‘Método Dança – Educação Física’, por Edeilson Matias e Francisco Júnior (Brasil), decorrerá entre os dias 17 a 21 de fevereiro de 2025, das 9 às 13h.

“O Método Dança-Educação Física (MDEF), criado pelo professor, coreógrafo e investigador Edson Claro (1945-2014), é uma abordagem pedagógica que integra a dança e a educação física como forma de promover o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social daqueles que o praticam. Este método une os aspetos técnicos e expressivos da dança com os princípios do movimento corporal presentes na educação física, sendo uma das bases do trabalho de preparação corporal da Cia. Dançando com a Diferença, através de Henrique Amoedo, que estudou e trabalhou com Edson Claro (que esteve na Madeira no início da implementação do projeto Dançando com a Diferença)”, explica.

Já o ‘Dança e Filosofia: Ética, Raízes e Horizontes do Presente Frágil’, por Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristóvão (Portugal), acontece entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2025, das 14 às 18h.