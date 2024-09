Conservatório e Palácio de São Lourenço comemoram Dia Mundial da Música com Ninfas do Atlântico

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, irá comemorar o Dia Mundial da Música, celebrado desde 1975 a 1 de outubro, com um concerto protagonizado pelas Ninfas do Atlântico.

Neste espetáculo, o Conservatório alia-se ao Palácio de São Lourenço para apresentar um concerto intitulado ‘A chegada do Outono’ e que promete, nas palavras da maestrina Zélia Gomes, apresentar “músicas clássicas modernas e sacro” num “ambiente intimista com o público”, através das conhecidas Ninfas do Atlântico. O evento decorrerá no Salão Nobre, com início agendado para as 19h00, e contará com a participação do professor Paulo Silva ao piano. A entrada é gratuita, mas sujeita a reserva e condicionada à capacidade da sala. As reservas podem ser realizadas através do telefone 291 202 530 ou do email gabrr.palacio@gmail.com.