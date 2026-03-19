Concerto do Septeto Eurico Martins realiza-se esta sexta-feira no Museu de Arte Sacra

O agrupamento Septeto Eurico Martins apresenta-se esta sexta-feira, pelas 21h00, em concerto, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

O preço do bilhete é 20 euros, mas, como é habitual por parte da Orquestra de Bandolins da Madeira, para os residentes o ingresso fica a 10 euros.

Septeto Eurico Martins é um grupo musical que visa homenagear a tradição do bandolim na Madeira.

Formado por membros da Orquestra de Bandolins, este agrupamento carrega em seu nome a memória do maestro Eurico Martins, um dos principais responsáveis pela evolução e perpetuação da música de bandolim na região.

Surge como um tributo à visão e ao sonho do falecido maestro de preservar e revitalizar este legado cultural do antigo Septeto Passos de Freitas.

Estreou-se em 26 de junho de 2019, no Teatro Municipal Baltazar Dias e já realizou vários concertos, nomeadamente na apresentação da Rota do Bandolim, no Hotel The Vine; no Engenho Velho - Porto da Cruz, na Quinta Magnólia inserido no evento Madeira Classics, promovido pela Secretaria regional do Turismo; no Encontro de Tunas inserido no Festival Internacional de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira inserido nos concertos da Orquestra de Bandolins da Madeira; no Jardim Monte Palace, no Museu de Arte Sacra do Funchal; na Casa do Povo de Santo António numa homenagem ao antigo sócio executante do Recreio Musical União da Mocidade, Elmano Gomes.

Continua a promover a música e também perpetua o legado cultural do bandolim para as novas gerações.