Hoje, no âmbito das comemorações do “Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses”, por iniciativa do Governo Regional, será realizado o tradicional Concerto Comemorativo pela Orquestra Clássica da Madeira que neste ano convida a Orquestra de Jazz do Funchal e a cantora de jazz Sofia Almeida, sob a direção do maestro convidado Alberto Roque, e a direção artística de Norberto Gomes, a ter lugar no cenário do Parque de Santa Catarina, pelas 21h30, com acesso livre para todo o público.

Para este concerto, a Orquestra abrirá o programa com “Abertura para Candide” de Leonard Bernstein sob a direção do maestro convidado Alberto Roque, juntando-se logo a seguir a Orquestra de Jazz do Funchal (OJF) e Sofia Almeida para a estreia nacional da obra “Gaia” de Wayne Shorter, seguindo-se duas obras em estreia regional, a obra “Crossfade” do reconhecido pianista e compositor Carlos Azevedo, e “Alone at Last” de Bert Joris onde teremos como solistas o diretor artístico da OJF e professor Alexandre Andrade, no trompete, e o jovem Vítor Fernandes, no saxofone.

“Este concerto representa para todos nós um reconhecimento ao efeito que a autonomia nos proporciona. É um reconhecimento ao investimento público feito na área das artes, nomeadamente, da música onde foram formados novos artistas e a criação de instituições e a solidificação de outras, permitindo-nos usufruir, neste momento, de projetos artísticos de grande valor, colocando a Madeira, enquanto região, num patamar de reconhecido nível, não só nacional como internacionalmente”, refere a organização, acrescentado que “numa junção inédita da Orquestra Clássica da Madeira com a Orquestra de Jazz do Funchal e, ainda, da junção de Sofia Almeida, iremos proporcionar ao nosso público um momento singular onde a Orquestra Clássica da Madeira abordará novas linguagens no registo da música de jazz, refletindo assim a versatilidade e a abertura dos nossos músicos em proporcionar propostas artísticas diferenciadas e de valor musical reconhecido”.

O concerto comemorativo do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses “representa o reflexo do espírito e do orgulho da nossa Região e um reconhecimento por todos quantos a dignificaram, cabendo a cada um de nós a responsabilidade de darmos continuidade a esse legado, com sentido de compromisso que todos devem ter para com a nossa Região”.