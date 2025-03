CM Funchal vai atribuir 204 mil euros em apoios culturais

A Câmara Municipal do Funchal informa que irá aprovar, na reunião de Câmara agendada para amanhã, um total de 204.300 euros em apoios financeiros a 34 associações culturais do concelho.

O apoio será concedido ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e a Atividades de Interesse Municipal.

“O objetivo é apoiar o plano de atividades de cada uma das entidades candidatas, com impacto relevante no Município, assegurando uma resposta eficaz às necessidades do setor”, pode ler-se em nota de imprensa da autarquia, que considera o setor da cultura como “um dos pilares essenciais para o desenvolvimento económico e social do concelho”.

“Este apoio a 34 associações culturais é uma demonstração clara do papel ativo da autarquia em promover uma resposta eficaz às necessidades do associativismo e garantir a criação de valor no sector cultural. Com a aprovação deste apoio financeiro, a Câmara Municipal do Funchal não só está a apoiar as associações culturais a continuarem o seu trabalho essencial, mas também a contribuir para a construção de uma cidade mais rica em ofertas culturais, mais inclusiva e mais dinâmica, refletindo o espírito criativo e inovador da comunidade”, escreve a Câmara Municipal do Funchal.