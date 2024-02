A Casa do Povo do Campanário volta a organizar o típico evento de Carnaval madeirense na freguesia. No dia 11 de fevereiro terá lugar o Cortejo Trapalhão tradicional que conta já com mais de três décadas de existência, seguido de animação em palco junto ao Centro Cívico da freguesia. A animação da festa, que se prolongará pela tarde com barraquinhas de comes e bebes, estará a cargo do grupo de humoristas madeirense 4Litro, da Banda Cool Night e da Banda Municipal da Ribeira Brava.

A organização oferecerá malassadas a todos os mascarados que participarem no cortejo e no evento.

Este é um evento que conta com apoios e parcerias da Câmara Municipal da Ribeira Brava, da Junta de Freguesia de Campanário e do Governo Regional da RAM.