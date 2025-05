As Festas do Concelho da Calheta já têm a sua primeira grande confirmação musical: Bispo, um dos nomes mais marcantes do hip-hop português, atua no concelho no próximo dia 18 de junho.

Pedro Bispo, natural de Mem Martins, é hoje uma das figuras mais carismáticas e influentes da música urbana nacional. Com uma carreira consolidada ao longo de mais de uma década, o rapper tem vindo a conquistar uma base de fãs sólida e dedicada, com uma linguagem artística crua, autêntica e profundamente emocional.

