O verão começa este sábado e, nem de propósito, é mesmo nestes dias que decorrem três festas de arromba em Santa Cruz, Porto Santo e Calheta.

Sendo impossível chegar a todas, reunimos, no roteiro deste fim de semana, o essencial de cada um dos eventos da agenda cultural para facilitar a sua escolha.

Santa Cruz

Começam esta sexta-feira as Festas do Concelho de Santa Cruz, que decorrem até dia 25 com um vasto e variado programa de animação, tendo em destaque as presenças dos Delfins (terça) e Marisa Liz (quarta). Antes, ao longo do fim de semana, há diversos concertos, entre eles da cabo-verdiana Elida Almeida (sábado às 22h00), teatro, exposição, mercadinho de artesanato, musica pela madrugada dentro e muito mais.

Porto Santo

São dias de festas populares no Porto Santo, que garante animação em três palcos até ao dia 24. Grandes nomes da música nacional e regional marcam presença no evento, tendo em destaque os concertos de Expensive Soul (sexta),Bárbara Bandeira (sábado) e Pedro Abrunhosa & Comité Caviar (domingo).

Calheta

O município da Calheta está em festa até ao final deste- mês. Ontem realizou-se a primeira noite longa a oeste com Bispo, sendo que amanhã atuam os portugueses The Gift, antecedidos pelos Grumpies e seguidos pelos DIs Kamala e Oxy. No sábado, o destaque é Zé Amaro, após as Marchas de São João e o espetáculo pirotécnico.

