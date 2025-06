Santidade: Milagres de Santo António “são atuais e ajudam a refletir a nossa vida” (com vídeo)

O padre António Estêvão profere a homilia da missa solene, esta tarde, percorrendo os milagres de Santo António, perante uma igreja repleta de fiéis.

O sacerdote começa por explicar que a profecia no sentido cristão “faz-nos ler o interior”. Santo António “obriga-nos a entrar na nossa vida atual”.

A sua vida obriga-nos a “olhar para o nosso interior e a refletir”, frisa.

No mesmo contexto, o sacerdote dá conta de que “os milagres de Santo António podem nos ajudar e ver a profundidade da nossa vida, a refletir sobre como andamos “.

O sacerdote, que atualmente vive em Itália , conta alguns milagres de Santo António, e questiona a assembleia tendo como ponto de partida os milagres. Se estes não seriam importantes para mudarmos o”rumo da nossa vida”.

Um dos dramas mais profundos da sociedade: são as feridas familiares. O padre que é Reitor do Colégio Português em Roma, conta o milagre de um pai que tem dúvidas se é o verdadeiro progenitor do filho, porque a criança tinha cabelo diferente. Santo António pegue na criança e pergunta-lhe: “Quem é o teu pai? E a criança aponta para o homem e diz: é aquele.

“Deixe-me-nos tocar pela gramática da profecia”, desafia o sacerdote.

Noutro milagre, uma mulher procura Santo António porque tinha a filha morta e pede a para trazê-la à vida e promete que o peso da filha seria a quantidade de pão que oferecia, este é o milagre da caridade, do amor, explica o padre António Estêvão.

Noutra passagem da homilia, o sacerdote coloca novamente uma questão: “Podemos dizer que somos devotos se Ele - Santo António - não nos faz rezar?”. Se não falas com a tua irmã ou com o teu irmão por causa de dinheiro, “de que vale seres devoto?”

Que este jubileu “nos faça aproximar do evangelho”, destaca o padre Estêvão.

“Peçamos a Santo António que nos faça ser protagonistas e não espectadores desta vida”, finaliza.