O padre Miguel Quissola encheu a XV Assembleia do Renovamento Carismático Católico na Madeira de unção e de graça, ao longo de todo o dia de ontem, no Colégio de Santa Teresinha, onde estiveram presentes centenas de participantes.

Subordinada ao tema “Sede Alegres na Esperança” (RM, 12, 12), a Assembleia reuniu os 17 grupos da Madeira que puderam assim peregrinar e aprofundar a sua fé. “Os ensinamentos do orador convidado, Miguel Quissola, convergiram para a necessidade de abrir o coração à graça de Deus, ler diariamente a Bíblia, defender a doutrina contra a ignorância religiosa e como viver uma vida na fé, não de forma ritualista mas com um verdadeiro e imprescindível encontro pessoal com Jesus”, lê-se num comunicado enviado à redação.

Desmontando um conceito erradamente apregoado, de que “sou católico mas não praticamente”, o padre Quissola lembrou que tal não existe. “A fé não é algo teórico mas implica a prática. Esta prática tem de ser fundada no amor, exercitando diariamente a humildade”.

A adoração Eucarística foi um dos momentos altos da Assembleia, seguida da Eucaristia, concelebrada pelo padre Alexandre, assistente eclesiástico do RCC. O sacerdote convidado partiu do Evangelho para deixar as palavras-chave, “para encontrar Jesus é preciso sair, subir, transformar e descer. Um apelo à santidade que exige perseverança na fé, caridade para com o irmão e conversão contínua”.

A coordenadora da Equipa Diocesana do RCC, Maria da Paz Carvalho, acolheu os participantes nesta Assembleia com palavras de fraternidade e de hospitalidade, contextualizando ainda o facto de o evento estar em linha com o ano Jubilar que a Igreja assinala.

“Uma vasta equipa de leigos comprometidos com o Renovamento Carismático Católico trabalhou ativamente para tornar possível a realização desta iniciativa anual, sendo também e destacar o trabalho do coro que concorreu para elevar os corações dos presentes a Jesus, de forma ainda mais forte e transformadora”, reforçou ainda a mesma nota.