José Gregorio, o ‘médico dos pobres’, será o primeiro santo da Venezuela

José Gregorio Hernández Cisneros, médico, cientista e religioso venezuelano será considerado santo, conforme dá conta a publicação Vatican News.

O papa Francico, que está internado há mais de uma semana no Policlínico Gemelli, assinou ontem um decreto de canonização do ‘médico dos pobres’, uma figura muito querida do povo venezuelano. Nasceu em 1864 e morreu atropelado em 1919, em Caracas.

Há anos que vários milagres têm sido associados a José Gregorio, porém foi o caso de uma menina de 10 anos que sobreviveu a um tiro na cabeça em 2017, que o Vaticano reconheceu como milagre para sua beatificação em 2021 e, agora, para sua canonização.

“Para quem o conheceu, ele já era um santo em vida. José Gregorio Hernández Cisneros, natural de Isnotú, no Estado de Trujillo, na Venezuela, depois de estudos regulares decide matricular-se em Medicina na Universidade de Caracas.

Também estudou em Paris e Berlim e se especializou em Microbiologia e Bacteriologia, Histologia Normal e Patológica e Fisiologia Experimental. Tem um forte desejo de se tornar sacerdote, mas se por um lado se prepara para curar os outros, por outro ele próprio tem um ponto fraco em sua saúde.

No entanto, ingressou na Ordem Franciscana Secular e, com a dedicação de uma pessoa consagrada, aproximou-se da profissão médica, preferindo aqueles que não tinham condições. Logo o chamam de ‘o médico dos pobres’, de quem ele não só não recebe nenhuma compensação, como muitas vezes paga pelos remédios. E foi justamente ao sair de uma farmácia em Caracas, em junho de 1919, onde havia comprado alguns remédios para um paciente idoso, que foi atropelado, vindo a falecer no hospital. Ele foi proclamado beato em 2021 e seus restos mortais são venerados na igreja de Nossa Senhora da Candelária, em Caracas”, pode ler-se no Vatican News.

De resto, a Venezuela aguarda também a canonização de Candelaria de San José e Carmen Rendiles.