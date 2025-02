O cardeal madeirense D. Tolentino Mendonça deixou, no Vaticano, esta manhã, o apelo do Papa Francisco, que substituiu na missa dominical, para que todos os artistas se unam à Igreja numa “revolução da beleza”, em favor dos mais frágeis.

“Deixai-vos guiar pelo Evangelho das Bem-Aventuranças e que a vossa arte seja anúncio de um mundo novo. Que a vossa poesia no-lo mostre! Nunca deixeis de procurar, interrogar, arriscar”, corrobora a reflexão, lida em italiano por D. Tolentino Mendonça.

O madeirense, de 59 anos, atualmente prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, na Cúria Romana, tomou o lugar do sumo pontífice na missa celebrada por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura. Francisco encontra-se internado devido à bronquite.