O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, preside a uma missa de ação de graças pelo Papa Leão XIV e, resumindo a mensagem por si deixada, aos muitos fiéis que compõem a Sé, pediu que os cristãos acompanhem a mensagem de Leão XIV, que também frisou continuar o legado de Francisco.

D. Nuno Brás deixou uma mensagem de alerta, na sua génese, baseada na mensagem do novo Papa.

No caso, no sentido de a sociedade cristã estar atenta ao outro, na empatia para com quem habita nas periferias, sobretudo da alma, assim como aqueles que são marginalizados.