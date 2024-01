Voto Antecipado: oito inscreveram-se na Madeira para votar para as eleições nos Açores

Entre as oito e as 19 horas deste domingo, está aberta no átrio da Câmara Municipal do Funchal, uma mesa de voto antecipado para as eleições de 4 de fevereiro nos Açores. Um ato eleitoral que, recorde-se, acontece depois do chumbo ao orçamento regional que teve como consequência à dissolução do parlamento regional açoriano e convocação de novas eleições.

Estão inscritos, na Madeira, oito eleitores para o voto antecipado, como adiantou aos jornalistas Martinho Gouveia, presidente da mesa de voto antecipado na Região montada no átrio da autarquia. “Dos oito inscritos, quatro são para a ilha de São Miguel, três para a ilha do Faial e um para a ilha Terceira”.

Todavia, pelo menos até às 11 horas desta manhã de domingo, ainda não tinha aparecido nenhum inscrito para exercer o voto, divulgou Martinho Gouveia.

O responsável lembrou que nas últimas eleições regionais dos Açores, foram quatro as pessoas que se inscreveram para o voto antecipado na Madeira.

De salientar que a mesa de voto antecipado é constituída por cinco elementos.