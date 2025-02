A Autoridade de Saúde Regional informa que, no âmbito das atividades diárias de monitorização realizadas pela Direção Regional de Saúde, foi identificada a presença do vírus da dengue no mosquito Aedes Aegypti, numa armadilha localizada no Funchal.

Numa nota enviada pela Direção Regional de Saúde, é referido que a rede de armadilhas de vigilância entomológica foi reforçada, conforme plano de resposta entomológica, definido em articulação com os responsáveis nacionais da Rede de Vigilância de Vetores.

A nota da DRS realça, no entanto, que à data, não existem casos suspeitos nem confirmados de dengue em humanos na RAM. “Neste contexto, reforçamos a importância da ação de todos no sentido de eliminar criadouros de mosquitos (pequenas coleções/depósitos de água) e prevenir picadas”.