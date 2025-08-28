MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Violência Doméstica: Prisão preventiva para agressor

    Violência Doméstica: Prisão preventiva para agressor
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
28 Agosto 2025
18:58
Comentários

Acabam de ser conhecidas as medidas de coação aplicadas ao bombeiro que espancou a mulher, em frente ao filho menor, na madrugada do passado domingo, em Machico.

Ao detido, após ser presente a interrogatório, foi aplicada a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva - enquanto aguarda julgamento, pelo que será agora levado para o Estabelecimento Prisional do Funchal. Além do mais, está proibido de contactar os ofendidos.

A confirmação foi dada por Filipe Câmara, juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira

Refira-se que o homem tinha sido detido pela PSP na terça feira.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas