Violência Doméstica: Prisão preventiva para agressor

Acabam de ser conhecidas as medidas de coação aplicadas ao bombeiro que espancou a mulher, em frente ao filho menor, na madrugada do passado domingo, em Machico.

Ao detido, após ser presente a interrogatório, foi aplicada a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva - enquanto aguarda julgamento, pelo que será agora levado para o Estabelecimento Prisional do Funchal. Além do mais, está proibido de contactar os ofendidos.

A confirmação foi dada por Filipe Câmara, juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira

Refira-se que o homem tinha sido detido pela PSP na terça feira.