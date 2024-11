A Viaexpresso lançou hoje um aviso para o encerramente de ramos da estrada, no período diurno, entre as 8h00 e as 18h00.

De acordo com o site da concessionária, será encerrado à circulação o ramo de entrada na VE3, sentido decrescente (Raposeira > Ribeira Brava) entre as 8h00 e 18h00 horas de quinta-feira, dia 7.

No sábado, dia 9, será encerrada a circulação no ramo de saída na VE3, sentido crescente (Ribeira Brava > Raposeira) entre as 8h00 e 18h00 horas.