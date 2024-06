Decorreu hoje, na Sala da Assembleia Municipal, a conferência ‘50 anos de Liberdade Queer: sombra ou luz?’, organizada pelo Madeira Pride (que inclui, a Opus Gay, a UMAR e Abraço), tendo também a colaboração da Câmara Municipal do Funchal.

Na sua intervenção a anteceder a mesa-redonda que assinala o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, e que contou com a presença de representantes de instituições, tais como PSP e SRTC, mas também de áreas como o jornalismo e saúde, a vereadora Helena Leal destacou as políticas e o trabalho que a autarquia tem vindo a realizar em prol da igualdade e da não discriminação, realçando ainda a colaboração que tem existido entre todas as entidades e instituições no cumprimento destes desideratos.

Aliás, como ressalvou a responsável pela tutela da Educação e Cidadania, da Igualdade de Género, entre outros, só com a colaboração de todos é possível alcançar resultados e continuar a sistemática consciencialização da sociedade, não permitindo que “o preconceito reine na nossa sociedade”, fazendo ainda que seja “mais livre e mais igualitária”.

Todavia, como afirmou a vereadora, “é sempre muito importante termos alguma rigor e firmeza na foram como defendemos as nossas causas, mas também é muito importante que tenhamos esta postura de equilíbrio e responsabilidade para que a forma como defendemos determinadas causas não seja uma nova forma de discriminação, o que também pode acontecer”.

Helena Leal apontou ainda a importância, nesta matéria da igualdade de direitos da comunidade LGBTQI+, a existência do Conselho Municipal da Igualdade e da Não Discriminação, sendo certo que a sua composição é heterogénea, de modo a ser o mais transversal e inclusivo possível.