Trânsito e veredas congestionadas em Santana dificultam acesso a pontos turísticos

A Achada do Teixeira, em Santana, apresenta hoje um cenário pouco habitual para esta hora, tendo em conta que as filas de viaturas estacionadas ao longo da estrada se estendem por vários quilómetros, como é visível numa das imagens recolhidas no local. Ao JM, uma profissional do setor do turismo revelou que é praticamente impossível circular até à zona de estacionamento da Achada do Teixeira, onde existe um parque destinado a esse fim.

Segundo a mesma fonte, o espaço encontra-se completamente saturado, com predominância de viaturas de aluguer, enquanto muitas das associadas a grupos turísticos organizados tem dificuldade em chegar ao topo. Esta situação acaba por prejudicar outros visitantes, que enfrentam maiores dificuldades em estacionar e aceder aos percursos pedestres.

Na zona do Pico das Pedras, o cenário repete-se, evidenciando um aumento significativo do movimento nas veredas e levadas da região. Por outro lado, realizar percursos pedestres na zona de Santana tornou-se uma tarefa complicada ao longo do dia de hoje.