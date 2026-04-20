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Trânsito e veredas congestionadas em Santana dificultam acesso a pontos turísticos

    Trânsito e veredas congestionadas em Santana dificultam acesso a pontos turísticos
    Cenário às 11 horas desta segunda-feira era este na Achada do Teixeira. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
20 Abril 2026
11:51

A Achada do Teixeira, em Santana, apresenta hoje um cenário pouco habitual para esta hora, tendo em conta que as filas de viaturas estacionadas ao longo da estrada se estendem por vários quilómetros, como é visível numa das imagens recolhidas no local. Ao JM, uma profissional do setor do turismo revelou que é praticamente impossível circular até à zona de estacionamento da Achada do Teixeira, onde existe um parque destinado a esse fim.

Segundo a mesma fonte, o espaço encontra-se completamente saturado, com predominância de viaturas de aluguer, enquanto muitas das associadas a grupos turísticos organizados tem dificuldade em chegar ao topo. Esta situação acaba por prejudicar outros visitantes, que enfrentam maiores dificuldades em estacionar e aceder aos percursos pedestres.

Na zona do Pico das Pedras, o cenário repete-se, evidenciando um aumento significativo do movimento nas veredas e levadas da região. Por outro lado, realizar percursos pedestres na zona de Santana tornou-se uma tarefa complicada ao longo do dia de hoje.

  • É praticamente impossível circular a pé na vereda dos Balcões.
    É praticamente impossível circular a pé na vereda dos Balcões. DR

Mais abaixo, no Ribeiro Frio, a vereda dos Balcões registava, esta segunda-feira, uma afluência elevada, tornando a circulação quase impraticável. Numa imagem enviada ao JM, é possível observar longas filas de turistas à entrada do trilho. Enquanto alguns seguem em direção ao miradouro, outros iniciam o percurso de regresso à estrada, contribuindo para o congestionamento.

O aumento da procura por estes locais volta a evidenciar a pressão turística nas zonas mais emblemáticas da ilha, levantando desafios ao nível da gestão do estacionamento e da circulação pedonal.

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