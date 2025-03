Um voo que partiu do Porto e que tinha a Madeira como destino foi divergido, esta manhã, para o Porto Santo, conforme consta no site do Aeroporto Internacional da Madeira.

Um outro voo da TAP que tinha partida da Madeira pelas 8h45 com destino ao Porto foi cancelado. Entretanto, o voo de Paris, da Transavia France, que deveria ter aterrado no Aeroporto da Madeira pelas 10 horas, encontrava-se, há momentos, às voltas para conseguir chegar à Região.