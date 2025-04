No mês passado, a maior rajada de vento sentida na Região foi registada no Chão do Areeiro, a uma velocidade de 134 km/hora, no dia 19.

De acordo com dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, foi nessa mesma estação que se verificou a maior intensidade média de vento, na ordem dos 27,3 km/hora, enquanto o Lido assinalou a média mais baixa (3,6km/h).

Já no que diz respeito à temperatura do ar, a média mais elevada, de 17,7º, teve lugar no Funchal e a mais baixa no Pico do Areeiro (3,5º).

Face aquilo que são as normais climatológicas do mês de maço, cinco das seis estações com dados disponíveis registaram anomalias positivas da temperatura média do ar, à exceção do Chão do Areeiro, com um desvio negativo de 1,1º. O maior desvio positivo foi observado na estação do Funchal/Observatório, com +1,1 °C.

A nível de precipitação, no mês em análise, o valor mais alto de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (623,4 mm), tendo sido no dia 19 que se observou o maior valor diário de todas as estações (167,2 mm). Em sentido contrário, o valor mensal mais baixo foi registado na Selvagem Grande (12,0 mm).

O Chão do Areeiro registou, também, o maior número de dias com chuva (29). Já o número máximo de dias chuvosos (≥ 1,0 mm) e de dias muito chuvosos (≥ 10 mm) foi registado na estação do Pico do Arieiro, com 27 e 17 dias, respetivamente.

Em março de 2025, a DREM indica que os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 62% no Funchal/Observatório e 94% no Chão do Areeiro. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2%) foi registado na estação da Quinta Grande no dia 29, e o valor máximo (100%) foi atingido em 8 estações, em diferentes dias do mês de março.

A propósito do número de horas de sol descoberto, no mês de março foi de 211,7 horas no Porto Santo/Aeroporto (sendo o valor da normal de 171,0 horas), 204,7 horas na estação Santa Catarina/Aeroporto³ e de 204,2 horas no Funchal/Observatório (sendo o valor da normal de 172,2 horas).

Por fim, saiba que a temperatura média da água do mar medida no Molhe da Pontinha (Funchal) foi de 18,5 °C (+0,9 °C que o valor da normal para este mês). A temperatura média mais alta foi registada nos dois primeiros dias do mês (19,0 °C) e a mais baixa (17,9 °C) no dia 17 de março.