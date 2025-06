Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A Empresa de Eletricidade da Madeira, em parceria com o JM, promove hoje, Dia do Meio Ambiente, um Fórum que coloca em foco a temática sobre a Sustentabilidade no Setor Elétrico da Madeira. O Fórum terá como palco a Central Hidroelétrica da Serra da Água e tem transmissão televisiva em direto assegurada nos meios digitais do JM e no Canal NaMinhaTerra TV, que é igualmente parceiro deste evento. Será ainda reproduzido na 88.8 JM FM. A iniciativa realiza-se entre as 10h00 e as 11h30.

* Inserida nas atividades da Semana do Ambiente, terá lugar, pelas 10h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a apresentação pública do projeto Funchal Zero Waste.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana vai começar às 10h00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A Associação Dança Sénior Madeira realiza hoje o Festival Internacional de Dança Sénior, que terá lugar a partir das 10h30, na Praça do Povo. Este evento, que se realiza anualmente, constitui um momento alto de celebração e partilha, reunindo idosos de toda a ilha da Madeira que integram o projeto de Dança Sénior. Pela primeira vez, o festival contará também com participantes internacionais.

* Hoje realiza-se a Cerimónia Militar comemorativa do 189.º aniversário da Zona Militar da Madeira e Juramento de Bandeira do 2.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército 2025. A cerimónia terá lugar pelas 11h20, na Avenida 1.º de Maio, na vila da Ponta do Sol.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Brava vai começar pelas 15h00, no edifício dos Paços do Concelho.

* A Cerimónia de Abertura da Semana Regional das Artes 2025 terá lugar pelas 17h00, na Placa Central da Avenida Arriaga, com a abertura da Exposição Regional de Expressão Plástica Endless, seguida do espetáculo A Grande Ilusão, no auditório do Jardim Municipal. Ambos os momentos contarão com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

* Pelas 21h00 a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto de improviso com o ‘Musical Happening’ e o Bandolinista Norberto Cruz, no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.