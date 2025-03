O primeiro prémio na classe individual ou par adulto, foi para os dois caracóis que desfilaram, hoje, no Cortejo Trapalhão. O valor do prémio foi de 150 euros.

No que toca à melhor animação, também de grupo, coube aos polos comunitários da IHM, o primeiro prémio (500 euros) e ao ‘Nós e as tradições bonecos de massa’, com o segundo prémio (300 euros).

O infantário Primavera, com o tema Brincando no Mundo Cowboy recebeu o prémio de melhor animação escola, no valor de 500 euros. Já a melhor animação solidária coube ao Centro Comunitário do Funchal, com 300 euros.