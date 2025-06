Já são conhecidos os premiados do Concurso ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’. A cerimónia de entrega de prémios decorreu hoje, no Palácio de São Lourenço.

Veja quem foram os galardoados:

1.º Prémio – Mateus Paulo Spínola Gouveia, aluno do 10.º Ano da Escola da APEL

2.º Prémio – Santiago da Silva Fernandes, aluno do 9.º Ano do Colégio de Santa Teresinha

3.º Prémio – Nádia Maria Freitas Ornelas, aluna do 12.º Ano da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Na ocasião, Ireneu Barreto, perante os premiados e na presença do secretário regional Jorge Carvalho, não escondeu que “é com enorme gosto que tenho esta tarefa de ser anfitrião desta cerimónia”, frisando que “ano após ano, cresceu o meu contentamento com a atribuição deste prémio. Acreditem que sinto um enorme orgulho. Não por mim, mas pelo talento com que vós, os candidatos aos prémios, sempre demonstraram. Este ano não é exceção”.

O representante da República destaca que “a escrita é o exercício da criatividade, a expressão de sentimentos e mundividências, uma marca que deixamos e oferecemos”, reafirmando que “sinto profundo entusiasmo por verificar que jovens como vós têm a capacidade de, a partir de textos que agregam criatividade, conhecimento e sentido crítico, escrever literariamente sobre um tema que é, em simultâneo, histórico, cultural, social e político. Não é nada fácil e consiste em muito mais do que uma inspiração ou uma predisposição”.

Este ano, o Júri de avaliação, designado pelo representante da República, foi constituído pelos escritores Graça Maria Nóbrega Alves e Agostinho Lídio Gonçalves Araújo e pela professora Liliana Gonçalves Martins.

Da cerimónia de entrega de prémios, no salão nobre do Palácio de São Lourenço, constou ainda uma atuação musical ‘Ensemble de Música de Câmara do Curso Profissional de Instrumento do Conservatório’, bem como a leitura dos trabalhos premiados, pelos próprios autores. Seguiu-se um convívio no jardim do palácio.