Veja o ‘Antes e Depois’ da Ponta do Pargo (com fotos)

Na viagem entre a Calheta e a Ponta do Pargo, nota-se já uma recuperação notável. O verde volta a pintar os campos, as plantas crescem com vigor e o património ambiental da floresta local renasce muito lentamente. É, sem dúvida, a parte mais dolorosa. Enquanto o verde rastejante das plantas vigoram perto do mar, no alto da serra alguma floresta teima em crescer.