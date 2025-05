Mármores quebrados, vidros partidos, soalhos arrancados, paredes grafitadas, tampas de saneamento ferrugentas (e algumas inexistentes, com os buracos à mostra ou, perigosamente, tapados com improvisos), mato por todos os lados, entre outros vestígios de destruição e abandono, são imagens que contrastam com os objetivos do projeto inicialmente sonhado para o local e no qual foram gastos milhões.

“Sonho um dia chegar aqui e isto ser uma praia de areia”, diz-nos o pescador lúdico, lembrando outros tempos em que as pessoas podiam desfrutar dos dias de verão até à hora do sol se ‘apagar’ por detrás do morro. Vislumbra uma praia como as de Machico e da Calheta. Reconhece que seria mais uma despesa de milhares de euros, sem a certeza de ser exequível, para a qual não haverá disponibilidade financeira.



Leia na íntegra o trabalho publicado na edição deste domingo do seu JM, no âmbito da rubrica ‘Perdidos e Achados’.