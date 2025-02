Há vários clientes da Empresa de Eletricidade da Madeira do concelho de Câmara de Lobos que estão sem energia elétrica devido a uma avaria que já dura há mais de uma hora.

Contactada pelo Jornal, fonte da EEM referiu que a avaria afetou não uma freguesia em particular mas sim vários clientes de todo o concelho, adiantando ainda não saber as causas nem as previsões de retoma do serviço. Além disso, acrescentou que já se encontrava uma equipa no terreno a tentar resolver a situação.

No entanto, sabe o JM que a freguesia do Estreito de Câmara de Lobos ficou às escuras, durante mais de uma hora, sendo que a energia foi reposta há instantes.