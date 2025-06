O jantar de encerramento do ano letivo 2024/2025 da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria reuniu, na noite deste sábado, no Hotel Jardins d’Ajuda, formandos, formadores e representantes do executivo da Junta de Freguesia.

Entre os presentes estiveram o presidente da Junta, Pedro Araújo, a tesoureira Luciana Gonçalves e a assessora Sofia Camacho, que fizeram questão de acompanhar os membros da Universidade Sénior nesta celebração.

“O encontro decorreu num ambiente descontraído e festivo, em que as histórias, os afetos e o orgulho pelo percurso partilhado foram tema de conversa à mesa, num jantar que evidenciou o valor humano e social desta iniciativa da Junta”, refere, em nota enviada à redação.

Antes do início da refeição, Pedro Araújo agradeceu “a todos os que contribuem para este projeto que veio mudar a vida de muitas pessoas” e que “honra o compromisso do atual executivo em dar mais dignidade, sentido e alegria ao tempo livre da população sénior”.

Segundo conta a mesma nota, a noite foi também uma oportunidade para fortalecer laços entre todos os envolvidos, partilhar emoções e reforçar o sentimento de pertença a uma verdadeira família que, desde 2022, cresce a cada ano com novas experiências, desafios e conquistas.

Este jantar antecede o Festival “Celebração da Vida e do Saber”, que se realiza esta segunda-feira, dia 9 de junho, às 20 horas, no auditório da Escola da APEL, encerrando oficialmente mais um ano letivo repleto de atividades.

“Com estas ações, a Universidade Sénior consolida-se como um dos pilares do projeto social e comunitário da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, promovendo o envelhecimento ativo, a aprendizagem contínua e o fortalecimento de laços”, conclui.