O UNE (Uma Nova Esperança) considerou, hoje, em declarações ao JM, que está a acontecer “um atentado aos munícipes” do Porto Santo: “presidente, vereadores e chefe de gabinete estão em viagem”.

“Como podem ser candidatos, quando hoje nenhum membro da equipa da vereação, a tempo inteiro, se encontra em funções? Como pode uma Câmara funcionar sem os seus principais decisores?”, questiona Luís Bettencourt.

Considerando esta situação de total irresponsabilidade, Luís Bettencourt, pelo UNE, questiona se, em caso de necessidade, acionar um procedimento de emergência, “quem está mandatado para agir?”.

“Mais uma vez, a população do Porto Santo foi abandonada por aqueles que deveriam ser os primeiros a zelar pela proteção e defesa dos seus interesses, está entregue a si própria. Segundo a Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, o presidente pode delegar as suas competências ao vice-presidente ou vereadores, mas neste caso, nenhum dos vereadores, com pelouro atribuído, encontra-se no Porto Santo”, denuncia.

O UNE diz exigir respeito e responsabilidade perante a população e garante que apresentará, em sede própria, um voto de protesto e repúdio por mais uma atitude de desnorte deste executivo. Luís Bettencourt acrescenta, a finalizar, que apesar de não ter pelouro, está na ilha e em funções.