A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas as candidaturas aos cursos de mestrado e doutoramento, para o ano letivo 2025/2026. Ao todo, fazem parte da oferta formativa para o próximo letivo 20 mestrados e 8 doutoramentos, abrangendo diversas áreas do saber.

As candidaturas são feitas exclusivamente online, através do formulário disponível para o efeito em https://candidaturas.uma.pt. As candidaturas aos mestrados decorrem até 30 de junho.

Aos quinze cursos que abriram vagas na fase abril (Design, Estudos Regionais e Locais, Gestão Cultural, Linguística: Sociedades e Culturas, Psicologia Clínica, da Saúde e Bem-Estar, Psicologia da Educação, Bioquímica Aplicada, Design de Media Interativos, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica – Telecomunicações, Engenharia Informática, Ensino da Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário, Atividade Física e Desporto, Agricultura Biológica e Desenvolvimento Rural e Gestão Hoteleira), juntam-se agora, na fase de junho, os Mestrados em Ciências da Educação - Administração Educacional, Educação e Desenvolvimento Comunitário, Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e Gestão.

Está ainda prevista uma terceira fase de candidaturas, de 1 a 14 de agosto, para os cursos de mestrado com vagas sobrantes. Os candidatos aos Mestrados da UMa devem ter um grau de licenciado ou equivalente legal, ou um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha, ou serem detentores de um currículo escolar, científico ou profissional reconhecido pelo Conselho Científico do Mestrado.

Os estudantes de mestrado, de nacionalidade portuguesa ou com nacionalidade de países pertencentes à União Europeia, com mais de 5 anos de residência permanente em Portugal, podem candidatar-se às bolsas de estudos geridas pelos Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira. A UMa tem igualmente abertas, até 27 de junho, as candidaturas, ao Doutoramento em Currículo e Inovação Pedagógica.

Os restantes Doutoramentos, designadamente Ciências Biológicas, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Informática, Física, Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico Institucional, e Química, aceitam candidaturas em permanência até ao final do ano letivo.

Podem candidatar-se aos Doutoramentos da UMa os titulares do grau de mestre ou equivalente legal, os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante, que seja reconhecido pelo Conselho Científico como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos, e os candidatos que, não sendo licenciados, apresentem um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos.

Toda a informação, incluindo as vagas e os documentos a apresentar, bem como o valor da propina, está disponível na página web da Universidade da Madeira.