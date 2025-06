O balcão dos CTT no centro de Câmara de Lobos abriu às 9 horas, mas, durante uma hora, os atendimentos foram apenas até à senha número 20, sendo que, até então, muita gente desistiu de esperar.

Com apenas um funcionário a prestar serviço, sem margem para respirar, vários idosos, alguns com pouca mobilidade, aguardam pacientemente de pé a sua vez. Há apenas um banco, com lugar para três pessoas. Muitos consideram esta situação vergonhosa e expressam nesta altura o seu desagrado.

No interior das instalações, a situação é difícil, mas muitos continuam também à espera na rua, já que o ar condicionado não está a funcionar.

Este é um cenário recorrente e a população reclama a necessidade urgente de mais funcionários.