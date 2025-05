Terão lugar, a 15 e 16 de maio, no Hotel The Views - Baía, as Jornadas ASL 2025.

Com a organização a cargo da Associação Sem Limites, este evento pretende debater temas sobre direitos, inclusão, inovação e qualidade de vida das pessoas com deficiência.

O programa inclui painéis com especialistas nas áreas da terapia da fala, legislação, educação inclusiva, desporto adaptado, cuidadores informais, empregabilidade, novas tecnologias e saúde mental.

A inscrição tem um custo de 20 euros e pode ser feita através dos seguintes contactos: aslimites@hotmail.com ou 291 774 219.