Turistas continuam a arriscar a vida nos percursos pedestres da ilha da Madeira, violando as regras, como acontece na vereda entre o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro, segundo relato de uma guia ao JM.

Apesar de fechada, por causa dos incêndios de agosto do ano passado, a vereda continua a ser procurada e percorrida pelos turistas, que contornam a vedação ou trepam a barreira.

“Sempre houve passeios a pé nesta ilha e nunca houve acidentes penso que isto tudo para a tentarem tirar Fotos para as redes sociais e arriscam a sua vida e a dos outros”, disse ao JM a referida, preocupada com as situações de perigo que acontecem, atualmente, nas serras madeirenses, conforme mostra o vídeo que aqui partilhamos.