Após reunião de plenário, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro e Sul e Regiões Autónomas (SIPE), convocou os funcionários da ARM - Águas e Resíduos da Madeira a fazer greve nos dias 28 de fevereiro e 3 de março.

As reivindicações associadas à greve visam um aumento salarial de 17%, com o mínimo de 170 euros, a cada trabalhador; aumento do subsídio de refeição no valor de 15 euros; progressão na carreira; respostas eficazes às propostas dos trabalhadores; garantir as medidas de segurança e saúde nos locais de trabalho.

Mais decide o SITE a “continuar a recorrer a todas as formas de luta pela obtenção dos direitos e salários”, destes trabalhadores, ponderando “formas de protesto, quer junto da empresa, organismos oficiais e da residência oficial do presidente do Governo Regional”.

Refira-se que a convocação para a greve surge no seguimento da ARM ter considerado “incomportáveis” e, consequentemente, rejeitado as propostas de revisão do AE.