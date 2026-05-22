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Circulação na VR1 está encerrada entre a Boa Nova e a Pena

    Circulação na VR1 está encerrada entre a Boa Nova e a Pena
    Viaturas estão paradas entre a Boa Nova e a Pena.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Maio 2026
19:30

Tal como avançou o JM, um acidente envolvendo quatro veículos obrigou ao corte da circulação na Via Rápida (VR1), no sentido Santa Cruz–Funchal, entre São Gonçalo e a zona da Pena. A situação mantém-se neste momento, segundo revelaram alguns condutores ao JM. Segundo testemunhas, duas viaturas terão ficado imobilizadas na faixa de rodagem, atravessadas sobre uma ponte, levando à paragem total do trânsito.
Ainda segundo algumas testemunhas, o trânsito está completamente parado, sem possibilidade das viaturas circularem entre a Boa Nova e a zona da Pena, uma das saídas para o Funchal mais movimentada na VR1.

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