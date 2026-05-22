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Acidente com quatro veículos corta Via Rápida entre São Gonçalo e o Funchal

    Acidente com quatro veículos corta Via Rápida entre São Gonçalo e o Funchal
    Viaturas estão atravessadas na via. PA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Maio 2026
18:44

Um acidente envolvendo quatro veículos obrigou ao corte da circulação na Via Rápida (VR1), no sentido Santa Cruz - Funchal, entre São Gonçalo e a zona da Pena. Segundo testemunhas, duas viaturas terão ficado imobilizadas na faixa de rodagem, atravessadas, levando à paragem total do trânsito. O acidente terá ocorrido antes da saída da Pena, junto a um túnel, provocando um congestionamento significativo que se estende até à Cancela. Vários automobilistas permanecem retidos.

Há relatos de pessoas fora das viaturas, à espera de assistência, sem informação oficial sobre feridos ou causas do acidente. O trânsito permanece totalmente condicionado na zona.

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