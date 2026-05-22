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Três feridos no choque em cadeia que fechou a VR1

    Três feridos no choque em cadeia que fechou a VR1
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Maio 2026
19:58

Um acidente envolvendo quatro veículos obrigou ao corte da circulação nas faixas de rodagem a norte da Via Rápida (VR1), no sentido Santa Cruz - Funchal, entre São Gonçalo e a zona da Pena.

Do acidente resultaram três feridos, segundo fonte hospitalar, assistidos no local pelas equipas da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com recurso a três ambulâncias e uma viatura de desencarceramento. A PSP esteve no local a recolher indícios e a registar a ocorrência, para apurar as causas do acidente. A investigação prossegue.

Segundo apurou o JM, duas viaturas ficaram imobilizadas, atravessadas, provocando a paragem total do trânsito, tendo outras duas envolvidas no acidente. os condutores foram obrigados a parar as viaturas para facilitar a operação de socorro da Cruz Vermelha e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses

O sinistro terá ocorrido antes da saída da Pena, junto a um túnel, provocando um congestionamento significativo que se estendeu até à Cancela. Vários automobilistas permaneceram retidos cerca de uma hora. A circulação manteve-se totalmente condicionada durante o período de socorro e remoção das viaturas.

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