Em nota de imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritório e Serviços de Portugal, delegação do Funchal, aclara que as trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico sentem-se “ignoradas e esquecidas” pela alegada “falta”, conforme consubstanciam, “de resposta do presidente do Governo Regional”.

Em causa, a ausência de respostas quando, assumem, as funcionárias se encontram “exaustas”.

“Relembramos que estas Trabalhadoras estiveram em Jornada de Luta com Greve no passado Dia 7 de março de 2025, com uma adesão de 100% apenas sendo assegurados os serviços mínimos da Instituição. Estiveram concentradas em frente à Quinta Vigia, onde foi aprovada uma Resolução com as suas justas reivindicações e entregue um pedido de reunião com caracter de urgência ao Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira. Até ao dia de hoje, por parte do Governo Regional, não obtiveram qualquer resposta. O que no entendimento destas Trabalhadoras e do Sindicato CESP constituiu a total falta de respeito com a Luta destas Trabalhadoras. As Trabalhadoras da SCMM reivindicam o pagamento em falta dos Retroactivos de Julho de 2022 a Dezembro de 2023, bem como o cumprimento do CCT em matéria dos Descansos Compensatórios em Dia de Feriado, Horários de Trabalho e Escalas de Serviço. Repudiam igualmente a retirada da “Atribuição de Descanso em Dia de Aniversário, um Direito adquirido há vários anos atribuído pelo anterior Provedor da Santa Casa. Estas Trabalhadoras são um exemplo de Luta e Determinação, bem como um exemplo histórico na Região de denuncia pública sobre a realidade existente nas Santas Casas da Misericórdia da RAM. As Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico, conjuntamente com o Sindicato CESP, tudo tem feito para encetar formas de diálogo e cooperação com a instituição, de forma a construir soluções e respostas que contribuam para a melhoria das Condições de Trabalho e consequentemente melhoria dos serviços prestados aos utentes e suas famílias, dignificando a Instituição e as suas profissionais”, pormenoriza comunicado à imprensa.